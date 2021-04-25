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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي قبل قليل، شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون بحروق واختناق اثر نشوب حريق داخل مصنع للأقطان بقرية سرنباي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقطان بقرية سرنباي، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المحمودية وقوات الحماية المدنية وقيادات الوحدة المحلية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحريق عن وفاة "سالم ز.ا" 45 عاما، أحد ملاك المصنع، وإصابة 3 آخرون بحروق منفرقة واختناق نتيجة الحريق الذي تسبب فى تفحم واحتراق محتويات المصنع من أقطان ومفروشات.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع أقطان بالبحيرة (صور)

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