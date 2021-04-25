Advertisements

الخطوط السعودية تفعل الرمز المشترك مع طيران الخليج

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم، عن إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج؛ بهدف تعزيز خيارات السفر المقدمة للمسافرين من قبل الشركتين، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية ببيع وتسويق رحلات تحمل رقمين مختلفين أحدهما يعود للخطوط السعودية والآخر لطيران الخليج، وستعمل الخطوط السعودية وطيران الخليج على توسيع عملياتهما إقليمياً وعالمياً من خلال مشاركة الرمز، وتوفير الضيافة العربية الأصيلة المميزة لضيوفهما، فضلاً عن منحهم خياراتٍ أكبر من المحطات المحلية في المملكة، والأخرى الدولية عبر شبكة المحطات الخاصة بكلتا الشركتين.

وسيدرج اعتباراً من الصيف المقبل رمز الرحلات “SV” الخاص بالخطوط السعودية لرحلات طيران الخليج المتجهة من البحرين إلى كلٍ من الرياض، وجدة، وتبليسي، وسيالكوت، وفيصل أباد، وباكو، ومُلتان، في حين سيدرج رمز طيران الخليج “GF” لرحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض وجدة إلى كلٍ من البحرين، وأبها، وجازان، وينبع، والجوف، وحائل، بالإضافة إلى تونس العاصمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي، أن الخطوط السعودية وطيران الخليج تتمتعان بشراكة استراتيجية تسهم في ربط الضيوف عبر شبكات المحطات المتنوعة لكلٍ منهما، ويجمعهما تاريخٌ طويلٌ من العمل المشترك، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعمل بالرمز الموسع على تعزيز الاتصال والراحة والمرونة للمسافرين.

من جانبه، عد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد عبد الحميد العلوي، طيران الخليج والخطوط السعودية من أبرز شركات الطيران في منطقة الخليج، إذ تمتلك كل منهما إرثاً عريقاً يتجاوز السبعة عقود، مؤكداً الحرص على تقوية العلاقة المتينة مع الخطوط السعودية ومواصلة تفعيل خط الربط بين البلدين ومع دول العالم، وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتنا لتلبية تطلعات العملاء.

وتُعَد اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط السعودية وطيران الخليج بمثابة حجر الزاوية في جهود التعاون التجاري بين الجانبين، كما تجسد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، وسيتمكن أعضاء برنامج “الفرسان” المسافرين على رحلات طيران الخليج المشمولة بالرمز المشترك كسب واستبدال الأميال من الرحلات التي يتم تشغيلها من قبل أيٍ من الناقلتين على الرحلات المشتركة بينهما، وبالمثل، سيتمكن أعضاء برنامج “فالكون فلاير” التابع لطيران الخليج من كسب الأميال واستبدالها عند السفر على الرحلات المشتركة على متن الخطوط السعودية.

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا

منذ أقل من ساعة

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري

منذ أقل من ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 19 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

11:10 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى