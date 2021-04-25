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الإمارت تدعو لضبط النفس في القدس المحتلة

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

 

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية لتحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.

 

كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

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