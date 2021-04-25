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التعليم توجه مناشدة إلى الطلاب قبل امتحانات أبريل

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن قرار انتهاء العام الدراسي للمراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، جاء حرصا على سلامتهم.

وناشد "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، الطلاب استذكار دروسهم جيدا قبل خوض امتحانات شهر إبريل لأنها ستحسم مجموعهم، مضيفا: "بقول للطلاب ذاكروا كويس عشان منهم اللي ممكن يكون كان عامل حسابه يتشطر في امتحان مايو".

ونوه بأن الطالب الذي سيحصل على أقل من 25% في مادة معينة، سيخوض امتحان تكميلي خلال شهر مايو وستحدده له الإدارة التعليمية التابع لها، معلقا: "هيدخل امتحان تكميلي في المواد اللي نسبته بها أقل من 25%.. امتحان ملحق".

وعن المرحلة الإعدادية، أوضح أن امتحان الشهادة الإعدادية سيكون في شهر يونيو، وسيخوض الطالب امتحانات المواد المكملة وهى 4 مواد من المنزل، مؤكدا أنه لن يكون هناك حذف من مناهج الشهادات.

ولفت إلى أن المدارس الدولية ستستمر في الدراس "اونلاين" والحضور اختياري ولا يزيد عن 3 أيام أسبوعيا.

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