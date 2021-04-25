انفوجراف انفوجراف Advertisements بالأرقام.. أهم تصريحات وزير "المالية" بشأن الموازنة العام للدولة الأحد 25/أبريل/2021 - 11:29 م Advertisements بالأرقام.. أهم تصريحات وزير "المالية" بشأن الموازنة العام للدولة أخبار تهمك شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل" منذ يوم نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي منذ حوالي 3 ساعات تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة منذ حوالي 4 ساعات أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل منذ ساعة و نصف حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل منذ ساعتين و 43 دقيقة تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن منذ ساعة و 27 دقيقة عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي) منذ حوالي 22 ساعة تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة منذ 41 دقيقة عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري منذ أقل من ساعة بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل منذ حوالي 12 ساعة محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه منذ يوم عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام منذ حوالي 7 ساعات باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي منذ 19 دقيقة أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا منذ أقل من ساعة تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم منذ حوالي 4 ساعات Advertisements