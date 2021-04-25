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محافظ شمال سيناء: غدا افتتاح مجمع معاهد الأزهر لنشر الإسلام الوسطي

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مهتمة بالتنمية الزراعية في منطقة وسط سيناء وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه يوجد 275 ألف فدان أراضي متوفر لهم المياه من ترعة السلام، وتم بيع جزء من هذه الأراضي في مزاد، وسيتم بيع جزء أخر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد أنه سيتم الاستفادة من مياه بحر البقر، موضحا أن معالجة المياه في محطة بحر البقر معالجة ثلاثية تساعد على زراعة 465 ألف فدان في الأراضي الزراعية، وجار العمل على المرحلة الأولى، معلقا: "سيناء مؤهلة أن تكون سلة الغذاء لمصر".

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه سيتم افتتاح غدا مجمع معاهد الأزهر لتشر الإسلام الوسطي السليم، منوها بأنه تم افتتاح قصر ثقافة العريش الذي تعطل عن العمل منذ 10 سنوات.

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