انفوجراف انفوجراف Advertisements بالأرقام.. أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام "النواب" بشأن خطة ملامح التنمية 2021/2022 الأحد 25/أبريل/2021 - 11:30 م Advertisements بالأرقام.. أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام "النواب" بشأن خطة ملامح التنمية 2021/2022 أخبار تهمك بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي) منذ حوالي 22 ساعة باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي منذ 14 دقيقة حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل منذ ساعتين و 38 دقيقة تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم منذ حوالي 4 ساعات محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه منذ يوم عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري منذ ساعة الا ربع شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل" منذ يوم تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة منذ 36 دقيقة عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام منذ حوالي 7 ساعات أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا منذ أقل من ساعة نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق منذ حوالي 4 ساعات أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل منذ ساعة و 25 دقيقة تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة منذ حوالي 4 ساعات تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن منذ ساعة و 22 دقيقة Advertisements