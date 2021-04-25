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بالأرقام.. أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام "النواب" بشأن خطة ملامح التنمية 2021/2022

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
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بالأرقام.. أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام "النواب" بشأن خطة ملامح التنمية 2021/2022
بالأرقام.. أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام "النواب" بشأن خطة ملامح التنمية 2021/2022

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