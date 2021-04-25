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باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
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يستعد نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء المقبل رغم الإصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفين ليقود سان جيرمان للفوز على ملعب ميتز 3 - 1 مساء السبت والصعود لصدارة الدوري الفرنسي، لكنه أصيب بكدمة خلال المباراة.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان لمحطة "كانال بلاس"، "إنها صدمة للفريق، لا أعتقد أنها إصابة كبيرة ، نتمنى ألا تكون خطيرة، لا أعتقد أنه يواجه إمكانية الغياب عن مواجهة الأربعاء، هي مجرد صدمة ، لكن لا تعطينا الانطباع بأنه سيغيب عن مواجهة سيتي".

وختم المدرب الأرجنتيني بالقول "كيليان كان هادئا لحظة تغييره، لكن رغم ذلك فإن الإصابة كانت مؤلمة".

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