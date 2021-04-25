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لميس الحديدي لـ نائب وزير التعليم: "ضحكتني يا دكتور.. كلامك خيالي"

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين سيتوقف لهم العام الدراسي عقب ادائهم امتحانات شهر إبريل يصل إلى 21 مليون طالب.

وناشد "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، رسالة إلى هؤلاء الطلاب، قائلا: "انهينا العام الدراسي حرصا على صحتكم.. خافوا على نفسكم"، مناشدا إياهم باستذكار منهج شهر مايو عبر المنصات التعليمية للاستفادة منها.

ومن ناحيتها ضحكت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "ضحكتني يا دكتور.. هذا كلام عظيم ولكنه خيالي".

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