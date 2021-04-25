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الأهلي يجري تقسيمة قوية في مران اليوم استعداداً لمواجهة المصري

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية، في ختام فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز. 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

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