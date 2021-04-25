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الأهلي يحصل على الموافقات النهائية رسميًا لإنشاء الاستاد ويضع حجر الأساس أول مايو

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي ، وخلال الاجتماع قدم الكابتن محمود الخطيب إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد. وكشف الكابتن محمود الخطيب عن التعاون اللا محدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية. وبعد اطلاع المجلس على ما قام به السيد/ رئيس النادي طوال الفترة الماضية من إجراءات في اتجاهات مختلفة، ناقش المجلس الخطوات التنفيذية القادمة للبدء فوراً في تحقيق حلم ملايين الأهلاوية. وقرر وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد يوم السبت الموافق 1-5-2021، 19 من رمضان 1442هـ.

 

هذا وحرص مجلس إدارة النادي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، ومواكبة النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في كل المجالات.

 

ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق والسداد لفخامة السيد رئيس الجمهورية، لتحقيق طموحات كل أبناء الوطن.

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