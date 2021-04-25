Advertisements

قياسات بدنية للاعبو النصر و6 مباريات ودية .. تعرّف عليهم

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة نافع السعيد المدير الفني قياسات بدنية للاعبين اثناء أدائهم التدريبات التأهيلية خلال فترة توقف القسم الثاني خلال شهر رمضان استعدادا لاستئناف مباريات المسابقة.

ويأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل للوقوف علي اخر المستويات البدنية التي وصل اليها اللاعبون خلال الفتره الماضية، استعدادا للفترة المقبلة.

ويخوض النصر مباراة ودية مساء الاثنين بمواجهة فريق النصر مواليد 2001 كما سيخوض مباراة ودية قوية يوم الثلاثاء أمام القناة ثم اسكو يوم الخميس المقبل كما سيواجه الداخلية يوم الثلاثاء بعد القادم ثم بهتيم يوم الخميس بعد القادم وفاركو يوم الاحد 9 مايو .

فيما يسعي الجهاز الطبي لتجهيز اللاعبين المصابين حمودة سمير وأحمد سعيد اوكا وأسامه الليبي واحمد داهش وكريم الضو خلال فترة التوقف استعدادا لاستئناف مباريات الدوري

أخبار تهمك

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ ساعة و 28 دقيقة

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 17 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

11:10 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى