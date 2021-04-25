قياسات بدنية للاعبو النصر و6 مباريات ودية .. تعرّف عليهم



أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة نافع السعيد المدير الفني قياسات بدنية للاعبين اثناء أدائهم التدريبات التأهيلية خلال فترة توقف القسم الثاني خلال شهر رمضان استعدادا لاستئناف مباريات المسابقة.



ويأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل للوقوف علي اخر المستويات البدنية التي وصل اليها اللاعبون خلال الفتره الماضية، استعدادا للفترة المقبلة.



ويخوض النصر مباراة ودية مساء الاثنين بمواجهة فريق النصر مواليد 2001 كما سيخوض مباراة ودية قوية يوم الثلاثاء أمام القناة ثم اسكو يوم الخميس المقبل كما سيواجه الداخلية يوم الثلاثاء بعد القادم ثم بهتيم يوم الخميس بعد القادم وفاركو يوم الاحد 9 مايو .



فيما يسعي الجهاز الطبي لتجهيز اللاعبين المصابين حمودة سمير وأحمد سعيد اوكا وأسامه الليبي واحمد داهش وكريم الضو خلال فترة التوقف استعدادا لاستئناف مباريات الدوري