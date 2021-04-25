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رئيس تنمية سيناء يكشف موعد الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير سانت كاترين، خاصة أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلى فيها الله عز وجل.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاحد، أن تطوير سانت كاترين يتم من إنشاء 14 مشروعًا لجعل المدينة تتناسب مع موقع التجلي الأعظم، لافتَا إلى أن الجهاز قام بتحديد مواقع المشاريع، وتم وضع مجسات في التربة للتنفيذ المشروع بإذن الله.

وأشار إلى أن بعض المشروعات الخاصة بمشروع التجلي الأعظم ستنتهي نهاية شهر ديسمبر المقبل، والبعض الآخر سينتهي في يونيه المقبل، وستنتهي كافة المشروعات بنهاية العام المقبل بإذن الله.

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