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هنري ينتقد ملاك أرسنال الإنجليزي

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال تييري هنري مهاجم أرسنال السابق إنه لم يكن يتوقع التصرفات التي أقدم عليها ناديه السابق في الآونة الأخيرة والمتعلقة بانضمامه إلى دوري السوبر الأوروبي كما أشاد بدور الجمهور في إفشال المشروع المثير للجدل.

 

وانهار مشروع دوري السوبر الأوروبي بعد أيام فقط من إعلان 12 نادياً أوروبيا بارزاً عنه الأسبوع الماضي نتيجة احتجاجات واسعة النطاق من الجمهور واتحادات اللعبة والحكومات.

 

وتظاهر الآلاف من مشجعي النادي اللندني ضد مالكه ستان كرونكي قبل مباراته في ملعبه الجمعة الماضي أمام إيفرتون في الدوري الانكليزي الممتاز.

 

ونقلت صحيفة ذا تليغراف عن هنري هداف أرسنال التاريخي قوله: "لا أصدق أن هذا هو النادي الذي أنتمي إليه وكل ما يحدث الآن، بعد أن حاول الانضمام لدوري محكوم عليه بالانهيار وهو ما لا أفهمه، ربما أنهم لا يفهمون تماما حقيقة قيم كرة القدم وربما كانت المبالغ كبيرة جدا لدرجة مغرية، لكنهم على كل حال أخطأوا".

 

وأضاف هنري "شعرت بصدمة مثل معظم الناس ولم أصدق ما كان يحدث، لم أتحدث عن ذلك من قبل لكن ما حدث جعلني أدرك أهمية دور الجمهور، الذي اعتبره مسؤولا عن النادي لأنني أحد مشجعي أرسنال أيضا".

 

وأردف هنري قائلاً "أنا فخور بما حققه الجمهور. ليس جمهور أرسنال فقط لكن جميع المشجعين. والنتيجة كانت انتصار لكرة القدم".

 

وقال دانييل إيك مؤسس والمدير التنفيذي لخدمة "سبوتيفاي" لبث الموسيقى يوم الجمعة الماضي إنه مهتم بشراء أرسنال اذا أراد المالك الأمريكي كرونكي، الذي يواجه ضغطا من الجماهير، بيعه.

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