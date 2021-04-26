بالأرقام.. أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام "النواب" بشأن ملامح خطة التنمية (انفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 2022.





وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز تصريحات وزيرة التخطيط بشأن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجاءت كالتالي:





- خطة عام 2021 2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية.





- 7.1 تريليون جنيه إجمالي الناتج الـمحلى بخطة العام المالي 2021/2022.





- لأول مرة تتجاوز الاستثمارات المُقدرة التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه.





- تجاوز الاستثمارات المُقدرة لهذا العام استثمارات العام السابق بنحو 51% وهي زيادة غير مسبوقة.





- 176 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي.





- تم تخصيص نحو 121 مليار جنيه لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





- 43 مليار جنيه استثمارات كليه بقطاع الكهرباء.





- رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة تتجاوز 47.5 مليار جنيه.





- 245 مليار جنيه استثمارات كُلية مُستهدفة في مجال النقل.





- رصد استثمارات عامة لقطاع التعليم تزيد عن 56 مليار جنيه.



