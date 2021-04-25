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العناني: الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي قريبا

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
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علق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار على عودة خطوط الطيران الكاملة بين مصر وروسيا، قائلًا: " ستكون خطوة تكمل مسيرة عودة السياحة بقوة"، مشيرا إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا إلا أن أعداد السياح في تزايد مستمر؛ وهذا يدل على ثقة الدول في مصر وأن السياح يشعرون بأمان في بلادنا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، إن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نظام الفقاعة الطبية من خلال تطعيم كافة العاملين في السياحة يمثل خطوة مهمة جدا، موجهًا الشكر لوزارة الصحة على تطعيم العاملين بالسياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر لاسيما أنهما المقصد الأول للسياح.

وأضاف وزير السياحة والأثار: "قريبًا سنعلن الانتهاء من تطعيم القطاع السياحي"، مشيرا إلى أنه حصل على تطعيم لقاح كورونا، مناشدًا الجميع الحصول على التطعيم.

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