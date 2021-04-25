موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
تواصل
إدارة النادي الأهلي محاولاتها لإقناع اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة القمة
أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو المقبل، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة الحادية
والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتواصل
محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية
باتحاد الكرة المصري، وطالبه بالنظر فى مواعيد مباريات المارد الأحمر الأخيرة.
وطالب
الخطيب، بالنظر إلى تأثير ضغط المباريات على وضع الفريق قبل مباراتي ربع نهائى
دوري أبطال إفريقيا، وكذلك مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها نهاية مايو.
ووافق
أحمد مجاهد مبدئيا على تأجيل المباراة، لكنه اشترط الحصول على موافقة الزمالك
خوفًا من الدخول فى أى أزمات، خلال الفترة المقبلة.
جاء
قلق أحمد مجاهد من تأجيل لقاء القمة، بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة
بيراميدز والاتحاد فى الدوري المصري بناء على طلب بيراميدز.