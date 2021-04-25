موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لإقناع اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو المقبل، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتواصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، وطالبه بالنظر فى مواعيد مباريات المارد الأحمر الأخيرة.

وطالب الخطيب، بالنظر إلى تأثير ضغط المباريات على وضع الفريق قبل مباراتي ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا، وكذلك مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها نهاية مايو.

ووافق أحمد مجاهد مبدئيا على تأجيل المباراة، لكنه اشترط الحصول على موافقة الزمالك خوفًا من الدخول فى أى أزمات، خلال الفترة المقبلة.

جاء قلق أحمد مجاهد من تأجيل لقاء القمة، بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد فى الدوري المصري بناء على طلب بيراميدز.