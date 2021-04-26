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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-4-2021
الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:00 ص
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استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 26-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالأتي :
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.
زاد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 6238 جنيه.
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