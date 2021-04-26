عمرو أديب: صورة السيسي وهو يتلقى لقاح كورونا "تحريضية" (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على لقاح كورونا الأحد، مشيرا إلى أن صورة الرئيس وهو يتلقى اللقاح منتشرة على كل وكالات الأخبار المحلية والعالمية.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إلى أن صورة الرئيس أثناء تلقى اللقاح ليست خبرية، وإنما صورة تحريضية، معلقا: "رئيس الدولة بيقول للناس اطعموا.. واللقاح متوفر لكل المصريين".





وأضاف، "مينفعش تقول أنا حر.. لأنك لو مطعمتش هتكون حامل للفيروس، واللي مش عايز يطعم يقعد فالبيت، وميتعاملش مع الجماهير، لأنك خطر على نفسك وعلى اللي حواليك".



