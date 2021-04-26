Advertisements

عمرو أديب: صورة السيسي وهو يتلقى لقاح كورونا "تحريضية" (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على لقاح كورونا الأحد، مشيرا إلى أن صورة الرئيس وهو يتلقى اللقاح منتشرة على كل وكالات الأخبار المحلية والعالمية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إلى أن صورة الرئيس أثناء تلقى اللقاح ليست خبرية، وإنما صورة تحريضية، معلقا: "رئيس الدولة بيقول للناس اطعموا.. واللقاح متوفر لكل المصريين".

وأضاف، "مينفعش تقول أنا حر.. لأنك لو مطعمتش هتكون حامل للفيروس، واللي مش عايز يطعم يقعد فالبيت، وميتعاملش مع الجماهير، لأنك خطر على نفسك وعلى اللي حواليك".

ونوه أديب، بأن التدهور في الموجة الثالثة سريع، والحصول على التطعيم يحمي الشخص من التعرض لمضاعفات الإصابة، مضيفا: "العالم رويدا رويدا مش هيتعامل غير مع المتطعمين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب بوابة الفجر الفجر السيسي يتلقى لقاح كورونا

أخبار تهمك

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ ساعتين

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ يوم

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ ساعتين

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

11:10 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى