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أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 26-4-2021

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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واصلت أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين، مدعوما بالتقارير الدولية الإيجابية الصادرة من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري; ليتراوح سعر العملة الأمريكية في سوق الصرف المصرية بين 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.. فيما عاود اليورو ارتفاعه الطفيف وتراجع الإسترليني أمام الجنيه المصري.

وسجلت العملة الأمريكية ببنكي الأهلي ومصر أقل سعر للشراء بنحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع, فيما جرى تداوله بمتوسط سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر, وكريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي.

وانخفض الجنيه أمام العملات الدولية الرئيسة الأخرى على نحو طفيف في تعاملات أمس لتستقر اليوم, لتسجل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 18.75 جنيه للشراء و 19.00 جنيه للبيع, فيما تراجع الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري إلى 21.59 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع, مقابل 21.71 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي.

وسجلت بعض العملات العربية ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه في تعملات أمس لتستقر في تعاملات اليوم; ليسجل الدينار الكويتي 49.03 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع, واستقر الريال السعودي عند 4.15 جنه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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