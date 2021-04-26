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عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، على الوضع الوبائي في مصر قائلًا إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولا أحد ينكر ذلك، متوقعا زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن 70 % إلى 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة وبدون أعراض، ولكن بالتأكيد سينتج حالات قد تحتاج إلى رعاية مركزة وتنفس صناعي، وهو ما سيؤدي إلى عبء ثقيل على المستشفيات الجامعية والعزل أو من يقدم الخدمة الطبية لرعاية هؤلاء المرضى.

وتابع مستشار الرئيس للصحة: "نرصد الإصابات الحالية بوباء كورونا ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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