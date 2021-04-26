بالأرقام.. أهم تصريحات وزير المالية أمام "النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة (انفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.





وترصد "الفجر"، من خلال الانفوجراف التالي أبرز تصريحات وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة، وجاءت كالتالي:





- 1.8 تريليون جنيه حجم المصروفات بمشروع موازنة 2021/2020.





- نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي.





- نستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5%.





- يبلغ إجمالي الإيرادات المُقدرة 1.365 تريليون جنيه.





- زيادة غير مسبوقة للمخصصات المالية للاستثمارات العامة تصل إلى 358.1 مليار جنيه.





- تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات.





- سداد 6 مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي.





- تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي .





- 2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.





- تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.





- زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه.





- منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.





- تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.





- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.





- 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.





- 19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة» لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.





- تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.



