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بالأرقام.. أهم تصريحات وزير المالية أمام "النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة (انفوجراف)
الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:16 ص
دينا عبد الستار
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
وترصد "الفجر"، من خلال الانفوجراف التالي أبرز تصريحات وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة، وجاءت كالتالي:
- 1.8 تريليون جنيه حجم المصروفات بمشروع موازنة 2021/2020.
- نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي.
- نستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5%.
- يبلغ إجمالي الإيرادات المُقدرة 1.365 تريليون جنيه.
- زيادة غير مسبوقة للمخصصات المالية للاستثمارات العامة تصل إلى 358.1 مليار جنيه.
- تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات.
- سداد 6 مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي.
- تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
- 2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
- تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.
- زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه.
- منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
- تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
- 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة» لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.
- تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
- 7.8 مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي.
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