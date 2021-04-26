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مستشار الرئيس يكشف سبب حصول السيسي على لقاح كورونا (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري اتصالات بكل قادة دول العالم للحصول على أكبر قدر من اللقاحات بجانب تصنيع اللقاحات في مصر، مشيرا إلى أنه لدينا مؤسسات تستطيع تصنيع اللقاحات عندما تنقل الخبرات والتكنلوجيا الخاصة بها لضمان توفير أكبر قدر من اللقاحات من ناحية علاوة على مساعدة الدول الإفريقية على الحصول على اللقاحات من ناحية أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على لقاح كورونا رسالة طمأنة للناس، مؤكدا أن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وفعالة 100%.

وعن قلق المصريين من لقاحات كورونا قال إنها أزمة عالمية تواجه الشعوب وليست مصر فقط، مشددا على أنه لم تحدث أي تداعيات سلبية على المواطنين من اللقاحات الموجودة في مصر.

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لقاح كورونا بوابة الفجر الفجر السيسي

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