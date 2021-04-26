شاهد.. أقوى تصريح من مستشار الرئيس بشأن كورونا: يصيب عائلات بأكملها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاح كورونا، يعطي رسالة طمأنة أن رأس الدولة يشجع على التطعيم، ومثال حي على أن الدولة تقوم بدور مهم للحد من وباء كورونا بكل السبل، مشيرا إلى أن مصر تشهد الموجة الثالثة من وباء كورونا، ومن فضل الله وكرمه تم عبور الموجتين الأولى والثانية بأقل خسائر ممكنة، مقارنة بدول متقدمة كثيرة.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأطباء قدموا تضحيات كبيرة، مشيرًا إلى أن الأعداد تتزايد في الموجة الثالثة، وتصيب العائلات بأكملها، بسبب شخص واحد نقل العدوى لأسرته بالكامل، وهناك أمثلة حية ونرصد ونتابع بكل دقة، وهناك زيادة مستمرة ومرجح أن تتزايد الأعداد أكثر الفترة المقبلة.



