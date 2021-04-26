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شاهد.. مسلسل نسل الأغراب | ملخص الحلقة الثالثة عشر

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" حول معرفة "عساف"أحمد السقا بالمكان الجديد الذى نقل فيه "بكري"عماد زيادة والدة غفران"شامية"أحلام الجريتلى"، ويأمر" مسعد"أحمد فهيم" أن يضع عينه عليها، لكي ينقلها إلى مكان آخر خاص بهم، ومعرفة "عساف" لمكان الذهب الذي قد خبأته "شامية" وقت المعركة التي حدثت بينه وبين "غفران "والتي دخل على أثرها إلى السجن.

وإليكم أبرز أحداث الحلقة 12 من "نسل الأغراب"


"عساف" يعترف بكرهه لإبنه
بدأت الأحداث باعتراف "عساف" لـ فاطمة "بحبه الشديد لـ" جليلة"، وعدم حبه لابنه" حمزة".

"جليلة" تكذب على"غفران"
إخبار" جليلة"لـ"غفران" أنها موافقة على الإنجاب منه مرة أخرى، وبعد مغادرته للمكان، تعطيها خادمتها شريط برشام مانع للحمل.

"علي"يعلم بمتاجرة" غفران"في الأفيون
معرفة" علي" من رجاله فى القسم بمتاجرة غفران في الأفيون، ويخطط للوصول إلى ذلك المكان لكي يقبض عليه.

"غفران" يعترف بأن الحب مذلة
حديث"غفران" مع أخيه "سعادة" عن حبه الشديد لزوجته "جليلة" ويخبره أن الحب ضعف وانكسار وأنه فى نعمة بسبب زواجه بدون حب.

"سليم" يتسبب في ورطة لوالدته
طلب" سليم" من"بارة" الذهاب لسرايا" عساف"، لتعطي "فاطمة" موبايل، ثم يراها أحد رجال "غفران" فيعتقد أن "جليلة" هي من أرسلتها إلى هناك.


 

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