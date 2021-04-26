عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة الزمالك كلا من:





حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش.





الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي.





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي.





وفي الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف.





واستبعد كارتيرون 7 لاعبين وهم :-





محمد عواد - محمد عبد الغني - حازم إمام - محمد عبد الشافي - أحمد عيد - إمام عاشور - أسامة فيصل.