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مستشار الرئيس: انتهاء العام الدراسي سيساهم في تقليل الإصابة بكورونا (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الإجراءات الوقائية في الجامعات جيدة بشكل كبير في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن السيطرة على الكبار أسهل من الأطفال.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه من الصعب السيطرة على الأطفال وانتهاء العام الدراسي سيساهم في تقليل الإصابة بكورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: "ندرس الوضع في الجامعات ورئيس الوزراء هو من يصدر القرار".

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