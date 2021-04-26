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الأهلي يهنئ «رجال اليد» ببطولة كأس مصر.. ويضاعف مكافأة الفوز

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد أمس الأحد بمقر النادي بالجزيرة، مضاعفة مكافآت الفوز للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، بعد تتويجه ببطولة كأس مصر. 

وكان المجلس قد حرص على عقد جلسة مع الفريق والجهاز الفني والإداري قبل اجتماع مجلس الإدارة، وجه خلالها الكابتن محمود الخطيب التهنئة للاعبين، بعد الأداء المتميز والروح العالية، وإصرارهم على إحراز الفوز والتتويج بكأس مصر، بعد أيام قليلة من خسارة بطولة الدوري في مباراة فاصلة بذل فيها اللاعبون جهدًا كبيرًا.

وأكد الكابتن محمود الخطيب تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون على مدار مشوار الموسم، وتقديمهم أداءً متميزًا وتحقيق نتائج تلبي طموحات الأهلي وجماهيره.

وأشار إلى أن الفوز ببطولة كأس مصر لليد يعد خطوة طيبة، ولكن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد جماهير الأهلي.

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