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الحمام يستأنف تدريباته استعدادا لعودة القسم الثاني

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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إستأنف نادي الحمام تدريباته بعد العودة من راحة لمدة أسبوعين بعد قرار طارق الصاوي بمنح الفريق راحة أسبوع بعد مباراة مالية كفر الزيات والتي إنتهت بالتعادل 2/2في الجولة العشرين من مباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني، وتغيب اللاعبين أسبوع أخر بسبب إعتراضهم علي صرف نصف راتب فقط قبل شهر رمضان.

وخاض لاعبي الفريق مرانهم في الفترة الأولي اليوم عصرا ببعض التدريبات بالجيم المخصص للنادي لعمل بعض التقويات والتدريبات البدنية، ويخوض الأن الفريق تدريباته بالفترة الثانية بملعب النادي.

وقرر طارق الصاوي في برنامجه خوض تدريب يومي علي فترتين الأولي عصرا، والفترة الثانية في الحادية عشر مساء بملعب النادي ، وخوض مباراة ودية نهاية كل أسبوع.

يذكر أن الحمام المطروحي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 11 مباراة، والخسارة في 7 مباريات.

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