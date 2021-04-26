أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى الخميس (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين اعتادوا على الاحتفال بعيد شم النسيم يوم الاثنين، مضيفا: "المواطنين معترضون على تحويل إجازة شم النسيم من الاثنين المقبل إلى الخميس"، معلقا: "محدش يتقبل هذا الأمر على الإطلاق".





وناشد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى يوم الخميس، معلقا ممازحا: "محدش هياكل فسيخ في رمضان، لكن الإجازة تاريخية للمصريين".





وأشار إلى أن الهند تعاني من تزايد إصابات كورونا، حيث سجلت 350 ألف إصابة، متابعا: "نعاني من حالة استهتار، المطاعم والمقاهي مزدحمة، وكأنه لا يوجد كورونا"، متابعا "لا يوجد أي التزام في جميع وسائل النقل، وربنا يستر".





وأضاف: "ملكش علاقة بالأرقام المعلنة يوميا، كون الحقيقة أكثر من هذا"، متسائلا: "لماذا لا يرغب بعض المواطنين في تلقي اللقاح رغم توافره، ورغم حرص الجميع حول العالم على تلقيه".





وعلق موسى على تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاح كورونا قائلا: "رسالة بأن كافة اللقاحات آمنة، محتاج أمان إيه أكتر من كده، هل الرئيس هياخد اللقاح إلا لو آمن بنسبة 100%".



