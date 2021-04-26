نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الإسباني









كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفتوس الإيطالي، على طاولة اهتمامات أحد أندية الدوري الإسباني.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديبالا على طاولة أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن ديبالا من أكثر المعجبين بمواطنه دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وظهر ذلك عندما تناولا العشاء معًا منذ فترة طويلة في مدريد.





وأشارت الصحيفة، أن عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022، ومفاوضات التجديد متوقفة حاليًا بين الطرفين.



