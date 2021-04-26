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تصريحات هامة لمتحدث "التعليم العالي" بشأن العام الدراسي
الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:14 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن استكمال العام الدراسي لطلاب الجامعات والبالغ عددهم 3 ملايين طالب ضروري.
وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، إلى أن استكمال المحتوى التعليمي ضروري لطلاب الجامعات للتأكد من كفاءة مستوى الخريج الجامعي الذي سيتوجه لسوق العمل.
وأوضح، أنهم يعتمدون بشكل كبير على التعليم الإليكتروني في الجامعات خاصة في الكليات النظرية، منوها بأنه سيتم تقليل نسبة حضور الطلاب في الكليات العملية من خلال تباعد المحاضرات، وتقليص مدتها لتحقيق البعد الاجتماعي.
وأضاف متحدث "التعليم العالي"، أنه لا يوجد أي ضغوطات تخص حضور الطلاب إلى الكلية، لكن في ذات الوقت لابد من تحقيق التوازن خاصة إذا تحدثنا عن الكليات العملية، ومستقبل طلابها مع خروجهم لسوق العمل.
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