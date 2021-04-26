أوسكار 2021.. وصول "كلوي تشاو" للسجادة الحمراء بحفل توزيع الجوائز



ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 التي شهدت تأجيلا لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.



ونقلت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر لقطات من توافد الفنانين للسجادة الحمراء بالحفل.



وصلت المخرجة والمرشحة الأبرز لجائزة أفضل مخرج، "كلوي تشاو" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار بدورتها رقم 93 لعام 2021 الجاري.