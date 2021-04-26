Advertisements

أوسكار 2021.. وصول "كلوي تشاو" للسجادة الحمراء بحفل توزيع الجوائز

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

وصلت المخرجة والمرشحة الأبرز لجائزة أفضل مخرج، "كلوي تشاو" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار بدورتها رقم 93 لعام 2021 الجاري.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 التي شهدت تأجيلا لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

ونقلت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر لقطات من توافد الفنانين للسجادة الحمراء بالحفل.

أخبار تهمك

كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه

منذ 18 دقيقة

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. أقوى تصريح من مستشار الرئيس بشأن كورونا: يصيب عائلات بأكملها

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى الخميس (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 8 ساعات

نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى