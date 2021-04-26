الحاجة رضا: أنا ماعلمتش ولادي في المدارس.. بس علمتهم الحلال والحرام

قالت الحاجة رضا، سيدة الفلوس الحلال، إنها تحصل على راتب يقدر بـ3 آلاف جنيه، ولديها 5 أولاد، مشيرة إلى أنها لم تعلم أولادها بسبب أن الظروف في هذا الوقت لم تكن تسمح.





ولفتت "رضا"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن زوجها كان موظفا في البلدية قبل وفاته، وتعول الأسرة منذ 35 عامًا، معقبة: "أنا شقيانة منذ أن كنت بنت، وممكن أطبق في الشغل عشان آخد 100 جنيه زيادة".





وتابعت: "أنا ما علمتش ولادي في المدارس، بس علمتهم الحلال والحرام، وعلمتهم أن الكبير يحترم الصغير، وصلة الرحم قبل أي شيء".





وتصدرت السيدة المصرية الحاجة رضا، مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو مذيع الشارع أحمد رأفت، بعد تقديمه هدية مالية، وسؤالها للمذيع هل هذه الأموال حلال أم لا، مبررة شكوكها بأنها لم تتعب في الحصول عليها.



