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"التعليم العالي" تحسم موقف الدراسة في الجامعات مع زيادة الإصابات

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الدراسة في الجماعات تختلف عن المدارس، ولذلك سيتم استكمال العام الدراسي في الجامعات، وبالتالي هناك برنامج تعليمي لابد أن يدرسه الطالب، خاصة وأن هناك طلاب في كليات الطب والكليات الأخرى على وشك التخرج، ويجب أن يحصلوا على هذا البرنامج التعليمي.

وتابع "عبد الغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الوزارة شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف المحضرات الأونلاين، خاصة في الكليات النظرية، وهذا يقلل الكثافة بصورة ملحوظة داخل الحرم الجامعي.

ولفت، إلى أن الجامعات ستقوم بتقليل زمن المحاضرات، وإعادة توزيع الطلاب، لتقليل الكثافة للطلاب، والكثير من الإجراءات، مشيرًا إلى أن حالة وجود تقارير حول أزمة كورونا تستعد، معقبًا: "لكل حادث حديث".

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