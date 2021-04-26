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"الصحة" تكشف عن الحل الوحيد لتجنب الموجة الثالثة لكوورنا
الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:55 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن وزارة الصحة مستعدة بشكل قوي للتعامل مع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن الاستعداد القوي لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتابع "عبد الفتاح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن التجمعات تهدد بشكل خطير في نشر العدوى، ومن الممكن أن لا تزيد الإصابات حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ولفت، إلى أن الكثير من المواطنين الذين يصابون بفيروس كورونا يذهبون للصيدليات للحصول على العلاج، ولا يطبقون إجراءات العزل المنزلي تحت مظلة وزارة الصحة.
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