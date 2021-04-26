يحيى زكي: السنوات لماضية شهدت رفع البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن السنوات لماضية شهدت رفع البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، منوها بأن المنطقة باتت تشهد حيوية كبيرة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد: "لدينا استراتيجية للسنوات الخمس القادمة في إطار رؤية الدولة 2030"، موضحا أن هدف المخطط هو إحداث تكامل بين محافظات القناة والداخل خاصة العاصمة الإدارية، فضلًا عن التكامل مع عمق سيناء لضمان التنمية والأمن.





وبين، أن المنطقة الاقتصادية يتبعها 6 موانئ منهم 4 متواجدين حول قناة السويس و2 في سيناء بخلاف مينائي شرق وغرب بورسعيد، مشيرًا إلى إقامة مشروعات تنمية ضخمة على تلك الموانئ، بعضها انتهي وبعضها لا يزال في طور الإنشاء.



