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يحيى زكي: السنوات لماضية شهدت رفع البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن السنوات لماضية شهدت رفع البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، منوها بأن المنطقة باتت تشهد حيوية كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد: "لدينا استراتيجية للسنوات الخمس القادمة في إطار رؤية الدولة 2030"، موضحا أن هدف المخطط هو إحداث تكامل بين محافظات القناة والداخل خاصة العاصمة الإدارية، فضلًا عن التكامل مع عمق سيناء لضمان التنمية والأمن.

وبين، أن المنطقة الاقتصادية يتبعها 6 موانئ منهم 4 متواجدين حول قناة السويس و2 في سيناء بخلاف مينائي شرق وغرب بورسعيد، مشيرًا إلى إقامة مشروعات تنمية ضخمة على تلك الموانئ، بعضها انتهي وبعضها لا يزال في طور الإنشاء.

ونوه بأن الخمسة أعوام الماضية كانت هامة في رفع مستوى البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية وربطها مع الموانئ والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلًا عن ربطها بالأربع مناطق الصناعية التي شهدت تطويرًا كبيرًا، متابعا: "عملنا مع جهات الدولة خلال السنوات الماضية على اللوائح التنفيذية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية وتعديلها، لرفع مستوى الحوافز التي تقدمها وتسهيل إجراءاتها"، لافتًا إلى عرض القوانين الخاصة بالمنطقة على مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

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