"الصحة" توجه مناشدة لأي مواطن يشعر بأعراض كورونا

وجه الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، رسالة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، قائلًا: "كل من يشعر بأعراض كورونا، عليه أن يتوجه للمنشأة حكومة تابعة لوزارة الصحة، لكي يتم مده بالبرتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة".





وتابع "عبد الفتاح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان هناك ضرورة للتوجه لأي منشاة طبية حكومة، لكي يتم مد بأجهزة قياس تشبع الاوكسيجين في الدم، وشرح كيفية تطبيق العزل المنزلي، لكي لا يتم إصابة أي أحد من أفراد الأسرة.



