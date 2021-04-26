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"الصحة" توجه مناشدة لأي مواطن يشعر بأعراض كورونا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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وجه الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، رسالة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، قائلًا: "كل من يشعر بأعراض كورونا، عليه أن يتوجه للمنشأة حكومة تابعة لوزارة الصحة، لكي يتم مده بالبرتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة".

وتابع "عبد الفتاح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان هناك ضرورة للتوجه لأي منشاة طبية حكومة، لكي يتم مد بأجهزة قياس تشبع الاوكسيجين في الدم، وشرح كيفية تطبيق العزل المنزلي، لكي لا يتم إصابة أي أحد من أفراد الأسرة.

ولفت إلى أن نجاة المجتمع من جائحة كورونا لا يكون إلا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن حصول الرئيس على اللقاح يعتبر أكبر مثال الطمأنة الشعب للحصول على اللقاح، معقبًا: "فرض على كل مواطن التطعيم".

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