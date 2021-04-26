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ودياً.. طنطا يفوز على صيد المحلة وديا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريق طنطا وفريق صيد المحلة، واقيمت المباراة على ستاد طنطا استعداداً لعودة المباريات الرسمية بفوز الفريق الطنطاوي بثلاثة أهداف نظيفة.

وجاء تشكيل طنطا : محمد فتحي ، محمد عوض ، ابراهيم فاضل ، يوسف الشريف ، احمد سعيد ، عصام عادل ، السيد ابو امنة ، ابراهيم رخا ، محمد ماجد اونش ، محمود كرم ، كريم اسامة .

وشارك من البدلاء محمد حسام بدلاً من محمد عوض، ونزول عبدالرؤوف زيكو بدلا من يوسف الشريف.


بينما بدأ فريق طنطا بالتشكيل التالي في الشوط الثاني : ابراهيم الجرايحي ، محمد عوض ، ساهر عبدالمنعم ، احمد اشرف ، يوسف الشريف ، شهاب فتحي ، محمد فوزي تريكة ، محمود صلاح ، أحمد رينجو ، وليد حسن ، ميدو جمال .

وخاض فريق طنطا أولي مبارياته الودية أمام عثماسون، والتي انتهت بفوز طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبدالمنعم، كما يخوض الفريق الطنطاوي اربع مباريات ودية آخري أمام صيد المحلة يوم الأحد المقبل، ثم أمام كفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل، ويليه أمام بلدية المحلة يوم 5 مايو المقبل، ويختتم مبارياته أمام بني عبيد يوم 9 مايو المقبل استعداداً لعودة المباريات الرسمية.

وكان فريق طنطا قد عاد للتدريبات 14 أبريل الجاري على ملعب طنطا عقب الحصول على راحه استمرت أسبوعين منذ المباراة الأخيرة أمام فريق المريخ والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب إصابة عدد من لاعبو طنطا بالكورونا بالجولة الـ21.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 19 نقطة.

ويتبقى لطنطا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من المريخ والقناة ومنتخب السويس وبورتو السويس وزد والنجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .

وحقق طنطا 4 إنتصارات فقط، كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف.

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