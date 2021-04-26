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وزير الطيران يكشف موقف رحلات الطيران مع الهند (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال السياح الروس، لافتا إلى أن المطارات المصرية خضعت للتفتيش أكثر من مرة خلال 2020، وتم تلافي كل الملاحظات التي أبداها الجانب الروسي.

وأشار "عنبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أنه من المتوقع استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا خلال أيام، ولكنها ستعود بشكل تدريجي، منوها بأنه خلال عام 2019 كان يتم نقل 3 ملايين سائح روسي.

ولفت إلى أن 9 مطارات من المطارات المصرية حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي للمطارات الأمنة من الناحية الصحية، وهو ما يعطي الدول الأخرى ثقة كبيرة في مصر، منوها بأن تطوير أحد المطارات المصرية تكلف 46 مليون جنيه.

وعن حركة الطيران مع الهند، عقب، "حركة الطيران متوقفة مع الهند، مفيش أي ركاب بيجوا من الهند"، ولكن يتم تصدير بعض البضائع المصرية كل 10 أيام.

وعن عودة حركة الطيران مع السعودية، قال، "ده قرار المملكة، نتمنى يكون في أقرب وقت يرفع الحظر".

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