خبير يكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة

قال عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، إن هناك غضبا سودانيا شديدا من إثيوبيا، خاصة وأن هناك الكثير من المبادرات لحل ازمة سد النهضة التي اطلقت من الخرطوم، ورفضت من إثيوبيا.





وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أديس أبابا عقدت اجتماع مع الاتحاد الإفريقي، وتحدثت بأن هناك إمكانية لتعزيز دور الرباعية الدولة، لأول مرة، مشيرَا إلى أن وزير الخارجية السفير سامح شكري قام بجولة إفريقية، لتوضح التعنت الإثيوبي من ازمة سد النهضة.



