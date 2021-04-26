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خبير يكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، إن هناك غضبا سودانيا شديدا من إثيوبيا، خاصة وأن هناك الكثير من المبادرات لحل ازمة سد النهضة التي اطلقت من الخرطوم، ورفضت من إثيوبيا.

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أديس أبابا عقدت اجتماع مع الاتحاد الإفريقي، وتحدثت بأن هناك إمكانية لتعزيز دور الرباعية الدولة، لأول مرة، مشيرَا إلى أن وزير الخارجية السفير سامح شكري قام بجولة إفريقية، لتوضح التعنت الإثيوبي من ازمة سد النهضة.

ولفت، إلى تلويح السودان باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة، بسبب التعنت الإثيوبي، يتطلب موافقة كل الدول المعنية بهذه الأزمة.

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