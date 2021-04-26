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من الأوبرا.. محمد منير يوجه التحية للشعب الفلسطيني والجيش المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
حسين أنسي
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وجه النجم محمد منير التحية للشعب الفلسطيني من خلال حفله الرمضاني بدار الأوبرا، مساء أمس الأحد، على مسرح النافورة الخارجي، بحصور عدد كبير من الوزراء والشخصيات السياسية.


وقام الكينج بتقديم أغنية "يا العبارة"، موجها التحية للشعب الفلسطيني قائلاً :"أنا بكره الاحتلال وقلبي مع الدول المحتلة وخصوصاً فلسطين،، مش بحب أتكلم في السياسة، وكل التحية لأطفال فلسطين قلبي معهم".



بدأ الكينج الحفل بأغنية "يا عروسة النيل،  غريبة، يا السمرة، إنتي ملو الشوق، أحمر شفايف، أنا بعشق  البحر"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.


ووجه منير التهنئة لجموع المصرين بالشهر الكريم وذكري أعياد تحرير سيناء الذى يتواكب مع ليلة اقامة الحفل مؤكدًا على أن مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الآبي الكريم.

 
وشددت دار الأوبرا المصرية على ضرورة الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

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الكلمات المفتاحية

يالعبارة محمد منير فلسطين دار الأوبرا تحرير سيناء

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