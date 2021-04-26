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رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لمغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي وذلك بحسب مانشرته قناة "كواترو" الإسبانية.

وخرجت تسريبات أشارت إلى رغبت رونالدو في العودة إلى نادية السابق ريال مدريد النادي الذي شهد معه تحقيق العديد من البطولات، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي أكد أنه لا توجد أي نية لعودة رونالدو مرة أخري، مشيراً إلى أن تلك التسريبات تأتي من محيط اللاعب.

ويعيش النجم البرتغالي فترة عصيبه بعد خروج السيدة العجوز من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، أدت إلى ظهوره بمستويات باهته خلال مشوار الدوري، مما نتج عنه نوبات غضب انتابت كريستيانو، إذ نشرت وسائل إعلام إيطالية أنه كان يضرب الجدران ويصرخ غاضباً بعد مباراة يوفنتوس أمام جنوى.
 وصرح التشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي "لا يمكن المساس برونالدو فنياً وجماهيراً حيث أنه أضاف الكثير ليوفنتوس منذ قدومه في 2018 ، وهو يملك عقداً مع الفريق حتى صيف 2022 وسيبقى حتى ذلك الوقت، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".
وحقق الدون لقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس منذ قدومه إلا أن يأمل في تحقيق الثالت تواليا.

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