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كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه
الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:01 ص
محمد الدمتناوي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة البنك الأهلي.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
جاء قرار كارتيرون بعد غياب محمود علاء عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة بسبب الإيقاف وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة القمة أمام الأهلي.
وتعرض محمد عبدالغني مدافع الزمالك للطرد في مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة في بطولة الدوري المصري، ليعود بدلًا منه محمود علاء في لقاء البنك الأهلي.
ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاستفادة من كل اللاعبين وسط ضغط المباريات وتعويض الغيابات الإضطرارية التي يتعرض لها الفريق بسبب الإيقافات والإصابات.
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