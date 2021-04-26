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كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء قرار كارتيرون بعد غياب محمود علاء عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة بسبب الإيقاف وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة القمة أمام الأهلي.

وتعرض محمد عبدالغني مدافع الزمالك للطرد في مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة في بطولة الدوري المصري، ليعود بدلًا منه محمود علاء في لقاء البنك الأهلي.

ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاستفادة من كل اللاعبين وسط ضغط المباريات وتعويض الغيابات الإضطرارية التي يتعرض لها الفريق بسبب الإيقافات والإصابات.

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