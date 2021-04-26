مشاده بين نور وغادة عادل ونوال الزغبي تتدخل في "خمس نجوم"





وقعت مشادة بين الفنانة غادة عادل ونور اللبنانية، خلال أحداث حلقة اليوم من برنامج المقالب "خمس نجوم"، بعد أن قامت احداهما بمحاولة صورة سيلفي تجمعها مع غادة والفنانة نوال الزغبي.وحاولت الفنانه نوال الزغبي تهدئه الموقف للفنانه غاده عادل قائله:" أنا مش مصدقة الخناقة اللي قامت فجأة، موجهة، أنا معاكي لكن مينفعش تزعلوا من بعض علشان صورة.يقوم الفنان محمد الشرنوبي باصطحابهم واحضار اكله فسيخ ويشرح لها كيف يتم عمله فتغضب نوال وتتركه وتطلب العودة للشاطئ ليحدث بعدها انفجار داخل اليخت الذي جمعهم.يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBCمصر" يوميًا في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة السبت 24 إبريل 2021 الساعة 9:00 مساء.