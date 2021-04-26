إبراهيم الزيات: تصريح وزيرة الصحة بشأن عدد شهداء الأطباء بمستشفيات العزل غير صحيح

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تصريح وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بأن عدد شهداء الأطباء في مستشفيات العزل يقدر بـ115 شهيدا أمر غير صحيح، متسائلًا: "ماذا عن العاملين في المستشفيات الخاصة الذي يقومون بدور كبير في القطاع الصحي في مصر؟، لماذا لا نعتبر هؤلاء شهداء مثلما تقول الوزراء؟".





وأضاف "الزيات"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عدد الشهداء من الأطباء يقدر بـ517 شهيد حتى الآن، ولابد من الحفاظ على حقوق هؤلاء الشهداء، وحقوق أسرهم.



