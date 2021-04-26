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محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شب قبل قليل، حريق داخل مصنع للكيماويات بعزبة يونس التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية في محاولة منهم للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إن وجد، وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

وكانت محافظة البحيرة، شهدت قبل قليل، مصرع شخص وإصابة 3 آخرون بحروق واختناق إثر نشوب حريق داخل مصنع للأقطان بقرية سرنباي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقطان بقرية سرنباي، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المحمودية وقوات الحماية المدنية وقيادات الوحدة المحلية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن وفاة "سالم.ز.ا" 45 عاما، أحد ملاك المصنع، وإصابة 3 آخرون بحروق متفرقة واختناق نتيجة الحريق الذي تسبب في تفحم واحتراق محتويات المصنع من أقطان ومفروشات.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)
محاولات للسيطرة على حريق شب داخل مصنع للكيماويات بكفر الدوار (صور)

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