شاهد.. ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "القاهرة كابول"

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يلتقى أحمد بزميلته منال، فى أحد المقاهى ويكشف لها عن وجود علاقة حب بين أمه ريم ووالدها حسن، ووجود لقاءات بينهما فى أحد الحدائق خلال أحداث (القاهرة كابول)معاتبة منالعندما تعلم منال بقصة حب والدها لوالدة أحمد، تصارحه وتعاتبه على حبه لريم.استجواب أسامةيستجوب ضابط الأمن الوطنى عادل، أسامة بعد اكتشاف علاقته بأحد التنظيمات الإرهابية، ويحكى له أسامة عن علاقته بالشيخ غريب، الذى مات فى السجن.رمزي يترك زوجتهيطلق رمزى زعيم التنظيم الإرهابى زوجته "حرة"، التى تزوجها بعد طلبها، وذلك خوفا من تهديد زوجته له بالقتل، ويقوم مساعده "مفتى التنظيم" بالزواج منها.طلب المبايعةيطلب رمزى من مساعد "مفتى التنظيم"، أخذ البيعة من أعضاء التنظيم الإرهابى، وينبهه لأن الأيام القادمة ستشهد أحداثا كبيرا ويجب الاستعداد