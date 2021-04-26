خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

كشف عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، أسباب تلويح السودان بمقاضاة أديس أبابا في محكمة العدل الدولية، قائلًا": هناك غضبًا سودانيًا شديدًا من إثيوبيا، خاصة ان الخرطوم قدمت الكثير من المبادرات لحل أزمة سد النهضة، وقامت إثيوبيا برفض هذه المبادرات بدون سبب واضح".



وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أديس أبابا عقدت اجتماع مع الاتحاد الإفريقي، وتحدثت بأن هناك امكانية لتعزيز دور الرباعية الدولة، لأول مرة، مشيرَا إلى أن وزير الخارجية السفير سامح شكري قام بجولة إفريقية، لتوضح التعنت الإثيوبي من ازمة سد النهضة.



ولفت إلى تلويح السودان باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة، بسبب التعنت الإثيوبي، يتطلب موافقة كل الدول المعنية بهذه الأزمة.

