نوال الزغبي تتعرض لحريق هائل في "خمس نجوم"





تعرضت الفنانة نوال الزغبي لحالة من التوتر الشديد بعد تركها وسط حريق بأحد المراكب بنيل القاهرة.وقد تخلي كل من محمد الشرنوبي، نور،غاده عادل بعد أن ارتدوا چاكت الامان وقاموا بترك نوال بدونه، مما زادها خوفها.وقامت نوال الزغبي بمطالبتهم للعوده والاستنجاد بهم، واتصلت بمدير أعمالها للعوده الي بيروت.برنامج " خمس نجوم" يقدمه لاول مره معًا النجوم، غاده عادل، نور، مصطفي قمر، شرنوبي حيث يقدمون حلقات الكاميرا الخفية بأسلوب كوميدي.الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية نوال الزغبي، قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة " عقلي وقف " علي "ديزر"، وقناة شركة " روتانا " على يوتيوب، في باكورة أعمالها لعام 2021الاغنيه من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج فادي حداد، وتقول: "أنا عقلي وقف مش عارفة أنا مالي بجد.. أنا أول مرة اتخطف.. قدام الدنيا بحالها لأول مرة.. اعترف "